Ghani Mahdi - Rana Bien

Samedi 29 avril 2017 à 20h au Théâtre Tursky de Marseille, le samedi 6 mai 2017 à 15h et 20h au Comédia de Paris et le samedi 13 mai 2017 à 20h à la Comédie de Lille

Après Londres et Montréal, Ghani Mahdi, le célèbre animateur de l’émission satirique (Wech Galou Fel Jornane), entame sa tournée en France avec son one man show « Rana Bien » !

Ce spectacle est un parcours de vie drôle et triste peint avec le style particulier de Ghani Mahdi ! Des bribes de vie, une brusque vie insouciante et paisible parfois, triste et amère par moments, mais toujours touchante et attachante… Ce spectacle est un moment de thérapie de groupe pour revivre des souvenirs de notre enfance en Algérie , c’est aussi la désillusion de tant de rêves brisés dans un pays qu’on aime garder dans un tiroir bien fermé de notre cœur !