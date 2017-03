Scénario : Gaët’s et Ceka Dessins : Nathalie Bodin, Emmanuelle Pioli, Jeremy Giraud, Marie Decavel... Éditions : Petit à Petit

Du lion affamé à l’homme cupide en passant par la hyène naïve, découvrez 10 contes traditionnels arabes adaptés en bandes dessinées. Des contes pas si innocents que ça pour ouvrir les plus jeune à l’étendue et la richesse de la culture arabe. Les contes sont complétés par des pages documentaires qui permettent de se familiariser avec le quotidien et les traditions des peuples arabes.