Depuis plus de 30 ans, le Festival des Arts Martiaux n’a qu’un seul but réunir chaque année les plus grands-maîtres de tous les Arts Martiaux du monde, pour offrir un spectacle haut en couleur, mêlant tradition, savoir-faire ancestral, efficacité et passion. Grands, petits, passionnés ou plus simples amateurs, personne ne résistera au charme de cette soirée éblouissante !

Avec plus de 30 démonstrations, cet évènement est le rendez-vous international des Arts Martiaux et le plus grand spectacle du Monde dans le domaine.

Les 300 pratiquants donnent rendez-vous aux 10 000 spectateurs attendus, le 25 mars 2017, à l’AccorHotels Arena de Paris Bercy, pour un show rassemblant une grande variété de disciplines, des plus traditionnelles aux plus modernes.

Toujours à la recherche de nouveautés et de surprises, le programme de cette année met l’accent sur la sécurité et la défense personnelle.