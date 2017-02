Du 2 mars au 1er avril 2017 au Comédia et en tournée partout en France

Les adjectifs manquent pour qualifi er Nawell Madani dont le succès fulgurant n’a échappé à personne. En seulement 3 ans, cette ancienne danseuse professionnelle issue du Jamel Comedy Club s’est imposée dans le monde du rire avec un spectacle au style très personnel, « le sketch-up ». Un mélange de sketchs et de stand-up porté par une histoire, de l’émotion, des vannes mitraillettes et des chorégraphies qui déboitent.

Des Feux de la Rampe à l’Olympia en passant par le Palais des Glaces, le Trianon, le Palais des Sports de Paris, le Forest National de Bruxelles et de nombreux Zéniths, Nawell Madani remplit les salles. Elle entame son ultime tournée avant son nouveau spectacle, avec une résidence d’un mois au Comédia du 2 mars au 1er avril 2017.

Tout cela en parallèle de la sortie au cinéma le 26 avril 2017 de son premier fi lm « C’est tout pour moi » coréalisé avec Ludovic Colbeau-Justin, inspiré de son parcours, et dans lequel elle tient le premier rôle aux côtés de François Berléand et Olivier Barthélémy. Sortie cinéma au printemps 2017 également du 1er fi lm de Philippe Lacheau « ALIBI.COM », dans lequel elle joue une femme fatale aux côtés de Didier Bourdon et Nathalie Baye.

La tornade Nawell Madani n’a pas fi ni de surprendre ni de faire parler d’elle !