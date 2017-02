Kamel Le Magicien est un artiste complet qui séduit petits et grands par son élégance, son sourire irrésistible, son inventivité dans la pratique de la magie et sa touche d’humour qui lui est propre. Celui qui a été révélé au grand public en faisant des tours aux plus grandes stars internationales sur le plateau du Grand Journal de Canal+, et que l’on a retrouvé récemment dans Danse avec les Stars, n’en finit pas de surprendre. Il est de retour avec un tout nouveau spectacle, mêlant grande illusion, mentalisme, close-up et stand-up, qui vous en mettra plein les yeux !