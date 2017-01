Berceuses et Comptines Berbères

Les chansons, comptines et berceuses ici sélectionnées ont fait l’objet d’un grand travail de collectage dans le Moyen-Atlas. Maroc, Algérie, Kabylie, un répertoire très complet qui donne envie de danser et de chanter !

On y retrouve des voix authentiques d’adultes et d’enfants, enregistrées dans les palmeraies et montagnes marocaines, pour un résultat d’une grande spontanéité. Mais aussi celles de jeunes artistes prometteurs : Mucat, Rachid Brahim-Djelloul ou Milena Kartowski. Les peintures naïves et chaleureuses de Virginie Bergeret accompagnent à merveille chaque mélodie.

Ecoutez des extraits audio sur www.didier-jeunesse-musique.com