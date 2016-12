Cirque Pinder

Un spectacle grandiose sous le célèbre chapiteau rouge et or !

Cirque traditionnel, pinder a toujours su se mettre au goût du jour pour vous proposer des spectacles étonnants et féériques qui émerveillent petits et grands.

Cette année encore, découvrez de nouveaux talents venus des quatre coins du monde et qui revisitent et innovent dans la pratique de disciplines ancestrales du cirque.

Du domptage de fauves à la voltige, en passant par le dressage d’animaux, l’acrobatie, le jonglage où le clownesque, il y en a pour tous les goûts.

Les artistes vous accueillent sous l’emblématique chapiteau rouge et or, l’un des plus grands au monde, qui fait de Pinder l’un des géants du Cirque !